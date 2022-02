Tutto quello che volete sapere sulla moda e nessuno aveva ancora avuto il coraggio di dirvi (Di sabato 5 febbraio 2022) Che cosa è davvero il fast fashion e perché non è affatto fast, anzi. Che tempi ha il nostro desiderio. Che cosa è il chilometro zero nella moda. Abbiamo chiesto a sei imprenditori di Centergross, partner de “Foglio della moda” di febbraio, di spiegarci qualche verità semplice. Quattro minuti di educational, e vi sarà Tutto chiaro La sostenibilità, il chilometro zero, il made in Italy, sono tutte formule e idee bellissime quando si capisce di che cosa si stia parlando. Ma, mentre il sistema del food negli ultimi trent’anni è diventato molto trasparente nella propria comunicazione, per cui tutti sappiamo orientarci, la moda, più di qualunque altro settore, è abile nel mescolare linguaggi e semantica, per cui il mondo che la moda compra e veste, cioè tutti noi, difficilmente riusciamo a distinguere, per ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Che cosa è davvero il fast fashion e perché non è affatto fast, anzi. Che tempi ha il nostro desiderio. Che cosa è il chilometro zero nella. Abbiamo chiesto a sei imprenditori di Centergross, partner de “Foglio della” di febbraio, di spiegarci qualche verità semplice. Quattro minuti di educational, e vi saràchiaro La sostenibilità, il chilometro zero, il made in Italy, sono tutte formule e idee bellissime quando si capisce di che cosa si stia parlando. Ma, mentre il sistema del food negli ultimi trent’anni è diventato molto trasparente nella propria comunicazione, per cui tutti sappiamo orientarci, la, più di qualunque altro settore, è abile nel mescolare linguaggi e semantica, per cui il mondo che lacompra e veste, cioè tutti noi, difficilmente riusciamo a distinguere, per ...

