Sondaggi, leader in crisi di gradimento dopo i giorni del Quirinale. Salvini e Berlusconi perdono dieci punti, cala anche Draghi (-5%) (Di sabato 5 febbraio 2022) cala il gradimento di tutti i leader politici, mentre due terzi degli italiani sono sicuri che il governo andrà avanti fino a fine legislatura. Sono i risultati essenziali del Sondaggio condotto da Demos & Pi per Repubblica tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, nei giorni subito successivi alla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. Nello specifico, tra novembre 2021 e febbraio 2022 il gradimento del presidente del Consiglio Mario Draghi (cioè la percentuale di interpellati che esprimono su di lui una valutazione almento sufficiente) è calato dal 70% al 65%, pur rimanendo molto alto in termini assoluti. In discesa ancche i suoi ministri: Roberto Speranza (Salute) passa dal 49% al 40%, Dario Franceschini (Cultura) dal 43% al 32%, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)ildi tutti ipolitici, mentre due terzi degli italiani sono sicuri che il governo andrà avanti fino a fine legislatura. Sono i risultati essenziali delo condotto da Demos & Pi per Repubblica tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, neisubito successivi alla rielezione di Sergio Mattarella al. Nello specifico, tra novembre 2021 e febbraio 2022 ildel presidente del Consiglio Mario(cioè la percentuale di interpellati che esprimono su di lui una valutazione almento sufficiente) èto dal 70% al 65%, pur rimanendo molto alto in termini assoluti. In discesa ancche i suoi ministri: Roberto Speranza (Salute) passa dal 49% al 40%, Dario Franceschini (Cultura) dal 43% al 32%, ...

