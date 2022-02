Sanremo 2022, il non monologo di Sabrina Ferilli (Di sabato 5 febbraio 2022) L'attrice, co conduttrice dell'ultima serata del Festival, ci regala l'anti monologo più ironico e intelligente. Sulla credibilità, sulla coerenza e sul diritto alla leggerezza perché «la leggerezza non è mai superficialità» Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) L'attrice, co conduttrice dell'ultima serata del Festival, ci regala l'antipiù ironico e intelligente. Sulla credibilità, sulla coerenza e sul diritto alla leggerezza perché «la leggerezza non è mai superficialità»

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - galboston : RT @SanremoRai: Saltare in alto qualche centimetro dal suolo e staccarsi almeno per un attimo da questo triste mondo. Ovunque sei, se puoi,… - BassoFabrizio : Spettacolari @dargendamico e @elisatoffoli: due comete a #Sanremo2022! E poi volano @FabrizioMoroOff @noemiofficial… -