Pechino 2022: sci di fondo, oro alla norvegese Johaug, il primo dei Giochi (Di sabato 5 febbraio 2022) Pechino, 5 feb. (Adnkronos) - La norvegese Therese Johaug è la prima medaglia d'oro dei Giochi invernali di Pechino 2022. La 33enne fondista ha dominto la skiathlon allo Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre e conquista il secondo titolo olimpico della carriera, il primo individuale dopo l'oro nella staffetta femminile a Vancouver 2010. Secondo posto e argento alla russa Nepryaeva e bronzo all'austriaca Stadlober. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022), 5 feb. (Adnkronos) - LaThereseè la prima medaglia d'oro deiinvernali di. La 33enne fondista ha dominto la skiathlon allo Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre e conquista il secondo titolo olimpico della carriera, ilindividuale dopo l'oro nella staffetta femminile a Vancouver 2010. Secondo posto e argentorussa Nepryaeva e bronzo all'austriaca Stadlober.

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Johaug in fuga! Finlandesi e Karlsson inseguono. Az… - infoitsport : Olimpiadi Pechino 2022, Amos Mosaner e Stefania Constantini e il curling: «Favoriti? No, però ci proviamo» -