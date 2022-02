Non ce l’ha fatta Rayan, il piccolo di 5 anni precipitato in un pozzo in Marocco (Di sabato 5 febbraio 2022) Dalla gioia alla tragedia nel giro di pochi minuti. Il piccolo Rayan non ce l’ha fatta. Il bimbo di cinque anni che il 1° febbraio è caduto in un pozzo in un villaggio marocchino, è stato tratto in salvo dai soccorritori, ma è morto poco dopo, mentre l’equipe medica giunta sul posto per dare i primi soccorsi cercava di trasportarlo in ospedale. Il piccolo era precipitato in un pozzo nel piccolo centro di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Paese. Ryan stava giocando nei campi vicino a casa mentre il papà lo teneva d’occhio: improvvisamente l’uomo ha visto cadere il figlio nel pozzo ormai asciutto che proprio lui, contadino, aveva coperto con legna e plastica. Il piccolo è ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Dalla gioia alla tragedia nel giro di pochi minuti. Ilnon ce. Il bimbo di cinqueche il 1° febbraio è caduto in unin un villaggio marocchino, è stato tratto in salvo dai soccorritori, ma è morto poco dopo, mentre l’equipe medica giunta sul posto per dare i primi soccorsi cercava di trasportarlo in ospedale. Ilerain unnelcentro di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Paese. Ryan stava giocando nei campi vicino a casa mentre il papà lo teneva d’occhio: improvvisamente l’uomo ha visto cadere il figlio nelormai asciutto che proprio lui, contadino, aveva coperto con legna e plastica. Ilè ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - ilriformista : L’operazione #Belloni non era affatto un episodio di folklore, #Meloni ha giocato una partita sua con la complicità… - FBiasin : Con enorme gioia possiamo annunciare che l’#Inter ha già risolto la questione: domani la Signora Giancarla potrà ve… - EightlinesFc : RT @spondainter: Questo l'ha scritto la nostra Valentina che oggi era presente alla partita al primo anello Blu, siamo increduli. QUESTE CO… - strjngimirauhl : RT @Daninseries: Aka non avrà le bimbe che lo votano, ma ha un immenso talento e l'ha dimostrato OGNI SINGOLA SERA. SEI ORGOGLIO AKA7EVEN… -