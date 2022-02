Incubo Kevin Fischnaller | positivo

(Di sabato 5 febbraio 2022) La giornata di ieri, cerimonia d'inaugurazione a parte, non è stata per nulla buona per gli azzurri a Pechino.è risultatoal Covid e non potrà partecipare quindi alla gara ...

Ultime Notizie dalla rete : Incubo Kevin

Sport News.eu

La giornata di ieri, cerimonia d'inaugurazione a parte, non è stata per nulla buona per gli azzurri a Pechino.Fischnaller è risultato positivo al Covid e non potrà partecipare quindi alla gara di slittino singolo di domani e alla quale era iscritto insieme al cugino Dominik. Quest'ultimo, suo contatto ...Melissa Satta, l'ex maritoPrince Boeateng e il figlio Maddox/ La dura decisione della ... L'del Covid è tornato ad affacciarsi proprio nel mese di gennaio 2022: un periodo in cui i contagi ...La giornata di ieri, cerimonia d’inaugurazione a parte, non è stata per nulla buona per gli azzurri a Pechino. Kevin Fischnaller è risultato positivo al Covid e non potrà partecipare quindi alla gara ...Stesso destino del team azzurro dello slittino, dopo la positività di Kevin Fischnaller emersa questa mattina, all'alba italiana; dal cugino Dominik, suo compagno di camera e tra i principali ...