Il secolo dei minutari Parma-Crotone le squadre della coda del maiale

(Di sabato 5 febbraio 2022) Quando mia figlia era piccola, che ancora non parlava, io ogni tanto, al mattino, la prendevo su, la caricavo nel passeggino e le dicevo «Andiamo a vedere com’è il mondo, oggi». Oggi mia figlia ha diciassette anni, non ci viene più, con me, a vedere com’è il mondo, ma ci son delle mattine che me lo dico da solo, quando esco di casa: «Andiamo a vedere com’è il mondo, oggi», mi dico, e così ho fatto la mattina del 30 gennaio, poco dopo le sette, quando sono uscito di casa per correre. Mi ero svegliato un’ora prima, e appena in piedi avevo sentito le ginocchia che mi facevano male e avevo pensato “Non ce la posso fare, oggi, a correre”. Poi avevo messo su il caffè, avevo aperto ilo (ho un quaderno che chiamoo; un poeta russo diceva che, nel novecento, non è più sufficiente il diario ci vuole ilo, e a me ...