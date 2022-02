Il compagno di Vanessa Incontrada alle Maldive con i figli ma fa una dedica a lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 febbraio 2022) Uno di 13 anni e una storia d’amore lunga, così tanto desiderata da andare contro tutto e tutti ma sembra che trae Rossano Laurini sia tutto finito. Lo dicono le indiscrezioni che leggiamo sul settimanale Diva e Donna, sembrano dirlo anche gli indizi ma poi spuntano quelle che sembrano dichiarazioni d’amore.e Rossano Laurini si sono davvero lasciati? Di certo qualcosa non va: ildiè in vacanzacon i, Isal nato dal legame con la splendida attrice e la primogenita Diletta nata da un precedente amore. Da troppo tempo non ci sono foto insieme die Rossano, non ci sono le bellissime foto di ...