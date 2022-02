“Il colore dell’amicizia” | riscoprilo su Disney Plus

“Il colore dell’amicizia”: (ri)scoprilo su Disney Plus (Di sabato 5 febbraio 2022) Disney Plus contiene una grande quantità di contenuti e spesso è difficile decidere che cosa guardare. Dai classici ai Pixar, da Marvel a Star Wars ci sono film e serie TV per tutti i gusti. Sono qui per farvi (ri)scoprire qualche contenuto meno popolare che potreste aver voglia di (ri)vedere. Oggi parliamo de Il colore dell’amicizia. Il colore dell’amicizia è un film per la televisione uscito nel 2000 su Disney Channel. Riproposto spesso dal canale nel corso degli anni nei mesi di febbraio in occasione del mese della storia dei neri. Il film, ambientato durante l’apartheid del Sudafrica, mette in luce la differenza tra insegnamenti cattivi e persone cattive. Facendo vedere che superando i pregiudizi si possono scoprire cose inaspettate come grandi amicizie. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)contiene una grande quantità di contenuti e spesso è difficile decidere che cosa guardare. Dai classici ai Pixar, da Marvel a Star Wars ci sono film e serie TV per tutti i gusti. Sono qui per farvi (ri)scoprire qualche contenuto meno popolare che potreste aver voglia di (ri)vedere. Oggi parliamo de Il. Ilè un film per la televisione uscito nel 2000 suChannel. Riproposto spesso dal canale nel corso degli anni nei mesi di febbraio in occasione del mese della storia dei neri. Il film, ambientato durante l’apartheid del Sudafrica, mette in luce la differenza tra insegnamenti cattivi e persone cattive. Facendo vedere che superando i pregiudizi si possono scoprire cose inaspettate come grandi amicizie. Il ...

