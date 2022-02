Formazioni ufficiali Tottenham-Brighton, FA Cup 2021/2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Brighton, match valido per il terzo turno di FA Cup 2021/2022. La squadra di Conte ha sconfitto per 3-1 il Morecambe nel turno precedente, mentre il Brighton ha avuto la meglio ai rigori contro il West Brom. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Tottenham: Brighton: SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ledi, match valido per il terzo turno di FA Cup. La squadra di Conte ha sconfitto per 3-1 il Morecambe nel turno precedente, mentre ilha avuto la meglio ai rigori contro il West Brom. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

Reggina_1914 : OGGI IN CAMPO COSÌ ?? Qui per le formazioni ufficiali ???? - FIGCfemminile : ?? | ?? Le formazioni ufficiali di @sampdoria ??? @SassuoloUS! ???? @TIM_vision #SerieAFemminile #TimVision - Inter : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @Chivu_Official per il #DerbyMilano ?? - TUTTOB1 : Serie B, Ascoli-Perugia: le formazioni ufficiali - Mediagol : Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Dumfries e Kessiè dal 1', ok Giroud e Lautaro -