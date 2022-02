Covid, matematico Roccetti: “Tanti morti? Ma non c’è squilibrio con dati seconda ondata” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il tasso dei contagiati scende molto lentamente ma il numero delle vittime di Covid, anche rispetto all’Europa, resta incredibilmente alto, oscilla tra i 300 e oltre 400 da troppi giorni ormai. Ma rispetto alla seconda ondata non c’è squilibrio”. Lo afferma all’Adnkronos Marco Roccetti, ordinario di Scienza dei dati all’Università di Bologna, secondo il quale andrebbe rivista la metodologia del conteggio dei decessi ma nel suo complesso. “Oggi abbiamo in terapia intensiva all’incirca 1.400 persone, a novembre del 2020 ne avevamo circa 3.600 con il numero delle vittime che arrivava a 800, mentre oggi il trend è di 400 morti. Non mi meraviglia dunque il dato, non c’è squilibrio – sottolinea Roccetti -, visto che nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il tasso dei contagiati scende molto lentamente ma il numero delle vittime di, anche rispetto all’Europa, resta incredibilmente alto, oscilla tra i 300 e oltre 400 da troppi giorni ormai. Ma rispetto allanon c’è”. Lo afferma all’Adnkronos Marco, ordinario di Scienza deiall’Università di Bologna, secondo il quale andrebbe rivista la metodologia del conteggio dei decessi ma nel suo complesso. “Oggi abbiamo in terapia intensiva all’incirca 1.400 persone, a novembre del 2020 ne avevamo circa 3.600 con il numero delle vittime che arrivava a 800, mentre oggi il trend è di 400. Non mi meraviglia dunque il dato, non c’è– sottolinea-, visto che nel ...

