Addio tamponi, basterà un’app per rilevare il Covid (Di sabato 5 febbraio 2022) Attraverso lo smartphone sarà possibile constatare la positività al Coronavirus, un sistema contro il costo ancora elevato dei tamponi - curiosauro.itSarà possibile scaricare una app per monitorare la propria saliva e rilevare o meno la presenza del virus causa del Covid. Una notizia che potrebbe risolvere i problemi legati al costo elevato dei tamponi, soprattutto nei Paesi più poveri, che hanno a disposizione meno risorse. Ma vediamo come funziona… Tecnologia: smaRT-LAMP, combo di app e kit di laboratorio che permetterà la totale autonomia per la diagnosi - curiosauro.itGli scienziati dell’Università della California a Santa Barbara hanno descritto in un articolo pubblicato sul Journal of American Medical Association Network Open l’uso di una particolare applicazione scaricabile gratuitamente sullo smartphone per ... Leggi su curiosauro (Di sabato 5 febbraio 2022) Attraverso lo smartphone sarà possibile constatare la positività al Coronavirus, un sistema contro il costo ancora elevato dei- curiosauro.itSarà possibile scaricare una app per monitorare la propria saliva eo meno la presenza del virus causa del. Una notizia che potrebbe risolvere i problemi legati al costo elevato dei, soprattutto nei Paesi più poveri, che hanno a disposizione meno risorse. Ma vediamo come funziona… Tecnologia: smaRT-LAMP, combo di app e kit di laboratorio che permetterà la totale autonomia per la diagnosi - curiosauro.itGli scienziati dell’Università della California a Santa Barbara hanno descritto in un articolo pubblicato sul Journal of American Medical Association Network Open l’uso di una particolare applicazione scaricabile gratuitamente sullo smartphone per ...

Advertising

telodogratis : Covid: la Regione che dice addio ai tamponi molecolari - Rossana86448038 : Tamponi, addio: ecco il test del respiro, l'etilometro che rivela il contagio-Covid - ilgiornale : Materne, bimbi a casa con 5 casi. 'Tamponi fai da te: modalità che potrà essere estesa' - addictwithpcy : potevo pagare il biglietto il viaggio un b&b tamponi in caso di necessità e mi rimanevano anche per spenderli in al… -