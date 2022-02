Venezia, addio Bocalon UFFICIALE: l’attaccante passa al Trento (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Venezia ha ufficializzato la cessione dell’attaccante Bocalon al Trento Il Venezia, attraverso una nota UFFICIALE, ha comunicato la cessione dell’attaccante Riccardo Bocalon al Trento. IL COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Riccardo Bocalon al Trento. Il trentaduenne Veneziano, soprannominato Il Doge dai tifosi arancioneroverdi, vanta 112 presenze e 34 reti in due distinti periodi di militanza con il club, in Serie B e in Serie C. Solo nella scorsa stagione, Bocalon ha registrato 30 presenze e tre gol, inclusi i playoff. Fra queste reti, è suo il goal del pareggio con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilha ufficializzato la cessione delalIl, attraverso una nota, ha comunicato la cessione delRiccardoal. IL COMUNICATO – «IlFC comunica il trasferimento a titolo definitivo delRiccardoal. Il trentaduenneno, soprannominato Il Doge dai tifosi arancioneroverdi, vanta 112 presenze e 34 reti in due distinti periodi di militanza con il club, in Serie B e in Serie C. Solo nella scorsa stagione,ha registrato 30 presenze e tre gol, inclusi i playoff. Fra queste reti, è suo il goal del pareggio con ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zam… - nuova_venezia : A lui, che rilevò nel 1988 l’azienda, si deve il successo internazionale delle carte da gioco che sono divente uno… - angeloinitaly : RT @VeneziaFC_IT: Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa di Maurizio, ex presidente del club. Zamparini… - nuova_venezia : Colpito dalla Sla, è morto all’età di 66 anni uno dei docenti più amati e apprezzati del Bruno. Insegnava filosofia… - Gazzettino : Addio al prof Tony Robazza, il saluto del Bruno-Franchetti: «Grande esempio di professionalità, coerenza e rispetto» -