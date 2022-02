Ultime Notizie Roma del 04-02-2022 ore 14:10 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura il rapporto dell’istituto superiore di sanità sul calo è l’indice di incidenza in Italia ma anche quello si ricoveri e terapie Intensive in discesa segnalato inoltre tra regione provincia zone a rischio alto 3 moderate 15 basso scendere anche i nuovi casi non associati a catena di trasmissione se serve una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale 1362 ogni 100.000 abitanti 28 gennaio 3 febbraio contro il 1823 ogni 100.000 abitanti del 21 27 gennaio dati del ministero sottolineerei porta dell’Istituto alcuni dati principali del raggio della cabina di regia Sanremo 2022 Amadeus prosegue la serie positiva con gli ascolti che continuano a volare sono stati 9 milioni 360 mila gli spettatori che hanno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura il rapporto dell’istituto superiore di sanità sul calo è l’indice di incidenza in Italia ma anche quello si ricoveri e terapie Intensive in discesa segnalato inoltre tra regione provincia zone a rischio alto 3 moderate 15 basso scendere anche i nuovi casi non associati a catena di trasmissione se serve una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale 1362 ogni 100.000 abitanti 28 gennaio 3 febbraio contro il 1823 ogni 100.000 abitanti del 21 27 gennaio dati del ministero sottolineerei porta dell’Istituto alcuni dati principali del raggio della cabina di regia SanremoAmadeus prosegue la serie positiva con gli ascolti che continuano a volare sono stati 9 milioni 360 mila gli spettatori che hanno ...

