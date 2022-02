Ultime Notizie Roma del 04-02-2022 ore 10:10 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una parola dignità ripetuta 18 volte del discorso di insediamento Mattarella giurato per il secondo mandato da Presidente della Repubblica E ricordati i giorni travagliati anche per lui che hanno preceduto la direzione poi chiesto che il parlamento sia sempre messo in condizione di poter esaminare i provvedimenti del governo ha fatto riferimento agli studenti che protestano ha chiesto che non si ripetano episodi come quello della morte del giovane Lorenzo è chiesto con forza la riforma della Giustizia le disuguaglianze ha detto devono venire meno e ha insistito sulle necessità di assumerti le responsabilità anche per le future generazioni la bici e non tocco i tasti e conferma perché non li ha sera prima di aver completato gli acquisti netti di titoli Ma i rischi sulle ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una parola dignità ripetuta 18 volte del discorso di insediamento Mattarella giurato per il secondo mandato da Presidente della Repubblica E ricordati i giorni travagliati anche per lui che hanno preceduto la direzione poi chiesto che il parlamento sia sempre messo in condizione di poter esaminare i provvedimenti del governo ha fatto riferimento agli studenti che protestano ha chiesto che non si ripetano episodi come quello della morte del giovane Lorenzo è chiesto con forza la riforma della Giustizia le disuguaglianze ha detto devono venire meno e ha insistito sulle necessità di assumerti le responsabilità anche per le future generazioni la bici e non tocco i tasti e conferma perché non li ha sera prima di aver completato gli acquisti netti di titoli Ma i rischi sulle ...

