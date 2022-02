Sesso al GF Vip | la confidenza è arrivata E anche i dettagli tra loro due | “Abbiamo fatto tutto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il rapporto tra Alessandro Basciano prosegue tra alti e bassi al GF Vip 6. Alternano momenti di grande passione a clamorose incomprensioni che li portano a litigare. Nelle ultime ore Alessandro Basciano sottolinea la voglia di stare ancora più vicino alla sua compagna, per poi aggiungere, in maniera ancora più esplicita: “Ti avevo chiesto cosa preferisci fare. Io non mi vergogno a dirlo, voglio farecon te!”. Tuttavia le sue parole non sono piaciute a Sophie Codegoni, che subito dopo aver udito tali frasi, è sbottata dicendo: “Va bene, allora questo rapporto non ti piace e tu ti sei innamorato del nulla cosmico perché io sono una che non prende l’iniziativa e il nostro rapporto è piatto. Davo per scontato che volessi fare insieme a te…”. Dopo questa discussione i due si sono allontanati ognuno per la propria strada, ma ilè durato un ...