Serie A, scelto il post Dal Pino: è il presidente di una big (Di venerdì 4 febbraio 2022) Qualche giorno fa Paolo Dal Pino ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Lega Serie A. Una decisione che ha sconvolto un po' tutti perché certamente inaspettata, tuttavia non si può aspettare troppo tempo per nominarne il successore. FOTO: Getty – Dal Pino ex presidente Lega Serie A In base a quanto riferito da Il Corriere di Bergamo, infatti, i club di Serie A avrebbero già scelto il prossimo presidente. Si tratterebbe di Antonio Percassi, attuale patron dell'Atalanta, che ha il favore di numerose squadre data anche la sua capacità di far quadrare i conti personali ed aziendali. A breve, comunque, si avranno notizie più certe.

