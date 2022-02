Pensioni | riparte il confronto sulla riforma Novità per le donne

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 febbraio 2022) E’ iniziato presso il Ministero del Lavoro il terzo tavolo tecnico tra Governo e parti sociali per ladel sistema delle, dopo la lunga pausa imposta dall’agenda politica impegnata sul fronte dell’elezione del Presidente della Repubblica. Dopo aver affrontato i temi relativi a, pensione di garanzia per i giovani e previdenza complementare, oggi le parti discutono di come rivedere in chiave più flessibile la Legge Fornero quando alla fine di quest’anno si sarà esaurita Quota 102, la soluzione ponte adottata dal Governo per prendere tempo. Intenzione dell’esecutivo restare nel solco del metodo contributivo, ipotesi che però non soddisfa i Sindacati nè la Lega, in pressing per lasciare la soglia minima di pensionamento a 62-63 anni per tutti. Resta però lo scoglio dei costi: la soglia anagrafica minima, fissata a 64 ...