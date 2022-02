Pechino 2022, Thomas Bormolini: “Non vediamo l’ora di iniziare con la staffetta mista, ma le condizioni saranno complicate” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, venerdì 4 febbraio, sarà il grande giorno della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 (ore 13.00 italiane). La manifestazione con i Cinque Cerchi, dunque, alzerà il sipario sulla sua ventiquattresima edizione delle Olimpiadi invernali anche se, effettivamente, solamente da domani vedremo gli atleti mettersi al collo le prime medaglie. Chi romperà subito gli indugi è uno degli sport più attesi, ovvero il biathlon. Il programma prevede immediatamente una delle gare più interessanti ed attese ovvero la staffetta mista. Per i colori italiani, poi, questa prova rimanda alla memoria dolci ricordi, ovvero i due bronzi consecutivi conquistati a Sochi 2014 ed a PyeongChang 2018. In vista di questa gara (che prenderà il via alle ore 10.00 italiane, ovvero le 17.00 locali) la line-up azzurra vedrà al ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi, venerdì 4 febbraio, sarà il grande giorno della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici di(ore 13.00 italiane). La manifestazione con i Cinque Cerchi, dunque, alzerà il sipario sulla sua ventiquattresima edizione delle Olimpiadi invernali anche se, effettivamente, solamente da domani vedremo gli atleti mettersi al collo le prime medaglie. Chi romperà subito gli indugi è uno degli sport più attesi, ovvero il biathlon. Il programma prevede immediatamente una delle gare più interessanti ed attese ovvero la. Per i colori italiani, poi, questa prova rimanda alla memoria dolci ricordi, ovvero i due bronzi consecutivi conquistati a Sochi 2014 ed a PyeongChang 2018. In vista di questa gara (che prenderà il via alle ore 10.00 italiane, ovvero le 17.00 locali) la line-up azzurra vedrà al ...

