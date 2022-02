Matteo Romano | “Stasera porto Elton John all’Ariston | mi rivedo molto in lui”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tra i più giovani artisti in gara quest’anno al Festival di Sanremo c’è, sul palco dell’Ariston con “VIRALE”, un brano che racconta di una storia d’amore (o meglio di un litigio dopo l’amore e dell’amore dopo un litigio) con un linguaggio tipico della generazione di, che ha appena 19 anni. Primo di tre gemelli,è nato e cresciuto a Cuneo (dove ha frequentato il Liceo Classico), e ha iniziato ad ascoltare musica condividendo le passioni dei genitori, che spaziano dal pop al rock al cantautorato italiano. Sin da bambinoha messo in mostra la sua vena creativa prima con lo studio delle percussioni e della chitarra, poi con il canto e il pianoforte. Durante il primo lockdown, nel marzo 2020,ha iniziato a pubblicare cover sui social network, in ...

SanremoRai : ?? #MatteoRomano ?? #Virale L'esibizione integrale è su RaiPlay ?

Matteo Romano si esibisce con "Virale", lui che a Sanremo è arrivato per direttissima dal web, acerbo ma il pezzo non è male. E poi finalmente è arrivata, non scendendo le scale, la splendida 82enne ...E dopo Matteo Romano direttamente da Sanremo Giovani con la sua 'Virale' è Iva Zanicchi -all'undicesima partecipazione sulle impegnative note di 'Voglio amarti'- a prendersi la standing ovation del ...