Marocco, bimbo di 5 anni cade in un pozzo: ancora vivo dopo quasi 72 ore. È corsa contro il tempo per salvarlo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Procedono in un clima di mobilitazione e ansia continua le operazioni di recupero del piccolo Ryan, 5 anni, caduto martedì scorso in un pozzo nel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Marocco. Ryan stava giocando nei campi vicino a casa mentre il padre lo teneva d’occhio. All’improvviso il piccolo è caduto nel pozzo ormai prosciugato che proprio il padre, contadino, aveva coperto con legna e plastica. Un volo di 32 metri tra pareti strette venti centimetri che in qualche modo hanno frenato lo schianto. dopo quasi 72 ore di calvario, il piccolo Ryan è ancora vivo, come ha spiegato il responsabile del comitato di soccorso ai microfoni di una emittente locale: “Ryan parla e risponde alle domande”. Il bimbo ha infatti chiesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Procedono in un clima di mobilitazione e ansia continua le operazioni di recupero del piccolo Ryan, 5, caduto martedì scorso in unnel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del. Ryan stava giocando nei campi vicino a casa mentre il padre lo teneva d’occhio. All’improvviso il piccolo è caduto nelormai prosciugato che proprio il padre, contadino, aveva coperto con legna e plastica. Un volo di 32 metri tra pareti strette venti centimetri che in qualche modo hanno frenato lo schianto.72 ore di calvario, il piccolo Ryan è, come ha spiegato il responsabile del comitato di soccorso ai microfoni di una emittente locale: “Ryan parla e risponde alle domande”. Ilha infatti chiesto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Marocco, bimbo di 5 anni è in fondo a un pozzo da 40 ore, come Alfredino. Si trova a 60 metri di profondità. Tutti… - TgLa7 : Lotta contro il tempo in #Marocco per salvare #Rayan il bambino caduto nel pozzo. Le telecamere che sono riuscite a… - fattoquotidiano : Marocco, bimbo di 5 anni cade in un pozzo: ancora vivo dopo quasi 72 ore. È corsa contro il tempo per salvarlo - Giornaleditalia : #maroccoryanbambinocadutonelpozzovideo Ryan, bimbo caduto nel pozzo in Marocco: il VIDEO dei soccorritori (Attenzio… - Giornaleditalia : #ryanbimbocadutonelpozzomarocco Marocco: Ryan, il bimbo caduto nel pozzo è a un soffio dal salvataggio -