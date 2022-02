Lite senza precedenti tra Alessandro e Sophie. Il concorrente sbotta! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ancora scontri tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni:”impara a comportanti!!!” Ecco cos’è successo Sembra proprio che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non riescano a trovare un equilibrio e, come ogni settimana, la coppia litiga furiosamente. A far scoppiare la scintilla, un presunto atteggiamento di Sophie che sembrerebbe non essere andato a genio all’ex tentatore. Stando a quanto dichiara Alessandro, Sophie avrebbe flirtato con uno dei nuovi concorrenti di casa Gf Vip, scatenando non solo la sua gelosia ma anche sensazioni contrastanti che metterebbero in dubbio la dignità della gieffina: “tu sai solo conquistare gli uomini sculettando!” – dichiara Alessandro a Sophie. La ragazza, turbata dalle parole del fidanzato, cerca ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ancora scontri traBasciano eCodegoni:”impara a comportanti!!!” Ecco cos’è successo Sembra proprio cheBasciano eCodegoni non riescano a trovare un equilibrio e, come ogni settimana, la coppia litiga furiosamente. A far scoppiare la scintilla, un presunto atteggiamento diche sembrerebbe non essere andato a genio all’ex tentatore. Stando a quanto dichiaraavrebbe flirtato con uno dei nuovi concorrenti di casa Gf Vip, scatenando non solo la sua gelosia ma anche sensazioni contrastanti che metterebbero in dubbio la dignità della gieffina: “tu sai solo conquistare gli uomini sculettando!” – dichiara. La ragazza, turbata dalle parole del fidanzato, cerca ...

Advertising

JessTheQueen43 : La lite Basciagoni terrà occupate due regie ma anche la casa cosí i nostri possono stare soli senza pan bauletto.… - rob3m0 : @Drittorovescio_ Clienti entrano in un bar,quindi hanno un GP rafforzato,quindi non sono novax. Chiedono un caffè… - Gianfranco_juve : @FabrizioJuve10 @MariaC08220254 @AntonioFiori15 ...è tutta gente che cerca applausi, visibilità senza contestazioni… - lupetto_ : @bar_zodiaco Tre dosi, devo ancora vere l'onore di prendermi un spriz al bar, intanto ieri assistevo a una lite di… - pborghilivorno : @smenichini il fatto è che senza il caimano rimane, per ora, la lite tra salvini e meloni su chi fa opposizione....… -