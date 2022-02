Haaland | stoccata inattesa | “Non è detto che diventerà una stella”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Erlingsi appresta ad occupare i migliori palcoscenici calcistici nei prossimi anni. Un’opinione su cui interviene Robert Lewandowski, in una intervista rilasciata a Pilka Nozna: “È un calciatore diverso da me.è forte, rapido, fisico. Il fatto che abbia un grande potenziale non significa però cheunaper molti anni a venire.“ LewandowskiBundesligaIl calciatore polacco ha poi continuato: “Non mi piace paragonare un calciatore di 33 anni con uno di 21.è un grande giocatore ed è un piacere vederlo giocare, ma ognuno ha il suo percorso di crescita“.Una considerazione forte da parte del fenomeno polacco che ha voluto tutelare il campioncino del Borussia Dortmund che, secondo alcuni, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Haaland stoccata

Stop and Goal

Olanda pericolosa in tre occasioni: al 24 con Wijnaldum che non riesce a trovare lain ... QUI OLANDA - Indisponibilie De Vrij. Van Gaal dovrebbe rispondere col 4 - 3 - 3 con Bijlow in ...Olanda pericolosa in tre occasioni: al 24 con Wijnaldum che non riesce a trovare lain ... QUI OLANDA - Indisponibilie De Vrij. Van Gaal dovrebbe rispondere col 4 - 3 - 3 con Bijlow in ...