Giulia De Lellis in ospedale per un farmaco: “Mi riprendo e torno” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è un periodo perfetto per Giulia De Lellis che ieri è finita in ospedale. Dopo avere festeggiato il giorno del compleanno da sola a causa del covid ieri ha vissuto un altro brutto momento, tanto da dovere correre in ospedale. E’ come sempre su Instagram che Giulia De Lellis racconta tutto ai suoi follower. In realtà era sparita qualche ora di troppo dalle stories e doveva giustificare l’assenza. Inoltre, ha bisogno di riprendersi del tutto dopo il malore. Che cosa è successo all’influencer ex protagonista di Uomini e Donne lo confida lei con poche parole. La De Lellis ha più volte spiegato che ha varie allergie ma ieri ha avuto una reazione ad un farmaco e non si è solo sentita male ma ha avuto anche paura. Giulia De ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è un periodo perfetto perDeche ieri è finita in. Dopo avere festeggiato il giorno del compleanno da sola a causa del covid ieri ha vissuto un altro brutto momento, tanto da dovere correre in. E’ come sempre su Instagram cheDeracconta tutto ai suoi follower. In realtà era sparita qualche ora di troppo dalle stories e doveva giustificare l’assenza. Inoltre, ha bisogno di riprendersi del tutto dopo il malore. Che cosa è successo all’influencer ex protagonista di Uomini e Donne lo confida lei con poche parole. La Deha più volte spiegato che ha varie allergie ma ieri ha avuto una reazione ad une non si è solo sentita male ma ha avuto anche paura.De ...

Advertising

DonnaGlamour : Giulia De Lellis: “Sono stata malissimo”, ecco cosa è successo all’influencer - telodogratis : Giulia De Lellis in ospedale: “Sono stata malissimo” - pianetadistelle : RT @ricordiseriali: Ma io mi chiedo avete reso famose persone del calibro di Chiara Nasti, Nicole Pallado e Giulia De Lellis e non potete r… - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis, peggioramento post Covid: costretta a andare in ospedale #giulia #lellis #peggioramento #post… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Giulia De Lellis -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis: 'Sono stata malissimo', ecco cosa è successo all'influencer Giulia De Lellis ha avvisato i suoi follower con un post su Instagram per rassicurarli sull'accaduto. Le dichiarazioni dell'influencer Come riporta Today , Giulia De Lellis annuncia il suo stato di ...

Giulia De Lellis in ospedale per l'asma: 'Sono stata malissimo' Paura per Giulia De Lellis, influencer con casa a Milano. La giovane è finita in ospedale a causa della reazione a un farmaco contro l'asma, che le era peggiorata dopo avere contratto il covid a gennaio. E' ...

Giulia De Lellis affitta un hotel: le foto del compleanno extralusso Today.it Giulia De Lellis in ospedale per un farmaco: “Mi riprendo e torno” Non è un periodo perfetto per Giulia De Lellis che ieri è finita in ospedale. Dopo avere festeggiato il giorno del compleanno da sola a causa del covid ieri ha vissuto un altro brutto momento, tanto ...

Giulia De Lellis in ospedale, fan preoccupati: le sue condizioni Giulia De Lellis in ospedale, fan preoccupati: le sue condizioni raccontate attraverso i propri profili social. Qualcosa è andato storto nelle ultime ore La nota influencer ha avuto un problema a ...

Deha avvisato i suoi follower con un post su Instagram per rassicurarli sull'accaduto. Le dichiarazioni dell'influencer Come riporta Today ,Deannuncia il suo stato di ...Paura perDe, influencer con casa a Milano. La giovane è finita in ospedale a causa della reazione a un farmaco contro l'asma, che le era peggiorata dopo avere contratto il covid a gennaio. E' ...Non è un periodo perfetto per Giulia De Lellis che ieri è finita in ospedale. Dopo avere festeggiato il giorno del compleanno da sola a causa del covid ieri ha vissuto un altro brutto momento, tanto ...Giulia De Lellis in ospedale, fan preoccupati: le sue condizioni raccontate attraverso i propri profili social. Qualcosa è andato storto nelle ultime ore La nota influencer ha avuto un problema a ...