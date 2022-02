CR7 è praticamente finita col Manchester United | L’ultimatum Dell’ex Juve

Leggi su goalnews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Se non sono più in grado di farlo, allora me ne vado”. Cristiano Ronaldo non è ancora sicuro della sua permanenza alntus e l’ultimo sul suo futuro Dopo pochi mesi dal ritorno al, Cristiano Ronaldo sta già facendo notizia sul fronte del mercato. L’exntus vuole vedere bene il futuro dei ‘Red Devils’ e tutto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore. Il suo messaggio al club è già arrivato forte e chiaro: “Non voglio essere qui a giocare per il quinto, sesto o settimo posto. Sono qui per cercare di vincere, per competere. Se non sono più in grado di farlo, allora me ne vado”. Non accetto che la nostra mentalità non abbia l’obiettivo di essere sempre nelle prime tre squadre di Premier ...