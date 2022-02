Coronavirus, 433 morti e contagi sotto quota 100mila. Scende il tasso di positività all’11,2% (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il bollettino del 4 febbraio 2022 Oggi 4 febbraio 2022 sono 99.522 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 112.691 di ieri e i 118.994 del giorno prima. Il totale dei contagiati sale a 11.449.601. Le vittime, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, sono 433 contro le 414 di ieri e le 395 del giorno prima. Il totale dei deceduti, dall’inizio della pandemia, è di 148.167. Gli attualmente positivi oggi sono 2.218.344, ieri 2.328.230. I dati di oggi 4 febbraio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 19.000 (ieri 19.324, -324) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 1.440 persone (ieri 1.457, -17). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 114, ieri 95. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 210.353, le persone in isolamento ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il bollettino del 4 febbraio 2022 Oggi 4 febbraio 2022 sono 99.522 i nuovi casi diin tutta Italia contro i 112.691 di ieri e i 118.994 del giorno prima. Il totale deiati sale a 11.449.601. Le vittime, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, sono 433 contro le 414 di ieri e le 395 del giorno prima. Il totale dei deceduti, dall’inizio della pandemia, è di 148.167. Gli attualmente positivi oggi sono 2.218.344, ieri 2.328.230. I dati di oggi 4 febbraio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 19.000 (ieri 19.324, -324) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 1.440 persone (ieri 1.457, -17). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 114, ieri 95. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 210.353, le persone in isolamento ...

