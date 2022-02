ATP Cordoba 2022, Lorenzo Sonego perde in due set tirati con Albert Ramos-Vinolas (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si chiude ai quarti di finale la cavalcata di Lorenzo Sonego sulla terra di Cordoba. Il tennista torinese si arrende al cospetto di Albert Ramos-Vinolas, terraiolo puro, con il punteggio di 7-6 7-5 in un match infinito, durato due ore e mezza sotto il sole argentino. Nella prima frazione si vivono lunghissimi momenti di equilibrio: il primo game ai vantaggi è il nono, sul servizio dello spagnolo, che riesce a cavarsela. Ramos-Vinolas ha anche una palla set nel gioco successivo, con Sonego che riesce ad annullarglielo per poi andare vicino al capovolgimento subito dopo. Non basta per evitare il tie-break, con l’azzurro che vive un brutto terzo turno di battuta e si arrende sul 7-5. Nei primi due giochi della seconda frazione entrambi i ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si chiude ai quarti di finale la cavalcata disulla terra di. Il tennista torinese si arrende al cospetto di, terraiolo puro, con il punteggio di 7-6 7-5 in un match infinito, durato due ore e mezza sotto il sole argentino. Nella prima frazione si vivono lunghissimi momenti di equilibrio: il primo game ai vantaggi è il nono, sul servizio dello spagnolo, che riesce a cavarsela.ha anche una palla set nel gioco successivo, conche riesce ad annullarglielo per poi andare vicino al capovolgimento subito dopo. Non basta per evitare il tie-break, con l’azzurro che vive un brutto terzo turno di battuta e si arrende sul 7-5. Nei primi due giochi della seconda frazione entrambi i ...

