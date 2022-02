Traffico Roma del 03-02-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità come sulla A24critiche in via Medaglie d’Oro in dedicata del Marmo rallentamenti anche in via Trionfalerallentato in via Flaminia anche per i lavori tra via Emanuele Gianturco e via Giambattista Vico nella zona sud e rallentamenti in via dei Colli Portuensi per un incidente circolazione lenta in via della Magliana altezza via di Villa Bonelli in centro Sono scattati i diritti di sosta nell’area tra Quirinale e Montecitorio Piazza Venezia che la cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica che si svolgerà nel pomeriggio dalle 14 chiuderà alPiazza Venezia In collaborazione con Luce Verde infomobilità