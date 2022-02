Sanremo 2022 terza serata | la scaletta del 3 febbraio 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutto prontissimo per ladel Festival. Continua lo strepitoso successo di Amadeus e del suocon ascolti pazzeschi. Questa sera per la prima volta ascolteremo tutti e 25 i brani dei BIG in gara, e come potrete immaginare quindi, si terminerà molto più tardi delle prime due serate. Da, orario previsto di chiusura: le due di notte. Laufficiale di questadiè arrivata proprio pochissimi minuti fa, con gli ultimi aggiustamenti. E non dovrebbe cambiare visto che questa sera, ci sarà il televoto attivo e sarà anche il pubblico a casa a votare. Nelle prime due serate del Festival, a votare è stata la sala stampa. Oggi ...

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - wwwhologramboy : Mahmood e Blanco - Fake Video STONATI Sanremo Sanremo 2022 #SANREMO #SAN#REMO2022 #MAHMOOD #BLANCO #Brividi - rockolpoprock : Sanremo 2022, Dargen D’amico annuncia il nuovo disco “Nei sogni nessuno è monogamo” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Il Festival diè al giro di boa: per la terza serata della kermesse tornano sul palco tutti e venticinque cantanti in gara per una vera e propria maratona di musica. Dopo la classifica parziale stilata ...A quasi un mese dalla mini - polemica scoppiata dopo la battuta rivolta da Checco Zalone ad Amadeus ("Non lavorerai più? forse a Telelombardia"), Fabio Ravezzani torna sull'uscita del comico e sulle ...sono i superospiti della terza serata del Festival di Sanremo. Nel suo monologo, ha anticipato Saviano, racconterà «il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del ...Ecco chi è Drusilla Foer, la co-conduttrice che sarà a Sanremo 2022 accanto ad Amadeus, in nella terza serata del Festival. Ieri sera Amadeus ha annunciato che tra le 5 co-conduttrici di Sanremo ...