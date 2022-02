Razzismo alla Tesla: insulti, minacce e umiliazioni con la copertura dei capi (Di giovedì 3 febbraio 2022) I casi negli Usa si moltiplicano nel Black History Month e coinvolgono il football: «Una piantagione di schiavi» Leggi su lastampa (Di giovedì 3 febbraio 2022) I casi negli Usa si moltiplicano nel Black History Month e coinvolgono il football: «Una piantagione di schiavi»

Advertising

costa577 : 'Scopro di non essere italiana': i messaggi choc alla Cesarini - 71_cristiana : Ha perso l’occasione di parlare della indegna tratta degli esseri umani e di come la sinistra giustifichi così l’im… - Patty718858661 : Argomento non appropriato alla prima serata...faticavo a spiegare le battute a mio figlio di 12 anni...grazie Sanre… - enrica_emme : RT @il_piccolo: Razzismo alla Tesla: insulti, minacce e umiliazioni con la copertura dei capi - bvstiadiSatana : RT @OizaQueensday: È una banalità, eppure scomodissima per i/le benpensanti che magari pensano che no “quello non è razzismo” proprio perch… -