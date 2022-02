Quelli che volevano entrare all’Ariston con i Green Pass falsi per la seconda serata di Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Credevano di poter entrare al teatro dell’Ariston ed assistere alla seconda serata del Festival di Sanremo con un Green Pass contraffatto, ma sono stati scoperti dagli addetti ai controlli: tutto è cominciato con un agente che si è accorto dell’irregolarità verificando le generalità di un uomo in procinto di entrare in sala: è stato subito bloccato e – secondo quanto riferisce Leggo – è stato portato in commissariato. Alla luce di questo tentativo è stato alzato il livello di sicurezza e le forze dell’ordine hanno cominciato ad aumentare la capillarità dei controlli, scoprendo subito dopo altre due persone: tutte sono state identificate e denunciate per truffa. I “No Green Pass” hanno provato ad entrare a ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Credevano di poteral teatro dell’Ariston ed assistere alladel Festival dicon uncontraffatto, ma sono stati scoperti dagli addetti ai controlli: tutto è cominciato con un agente che si è accorto dell’irregolarità verificando le generalità di un uomo in procinto diin sala: è stato subito bloccato e – secondo quanto riferisce Leggo – è stato portato in commissariato. Alla luce di questo tentativo è stato alzato il livello di sicurezza e le forze dell’ordine hanno cominciato ad aumentare la capillarità dei controlli, scoprendo subito dopo altre due persone: tutte sono state identificate e denunciate per truffa. I “No” hanno provato ada ...

Advertising

thetrueshade : Una qualsiasi delle canzoni che ha cantato avrebbe vinto il festival. Questo, quelli passati e quelli futuri. Che gigante Cesare. - borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - Ettore_Rosato : Si dicono ambientalisti, sono teppisti. Solidarietà al ministro #Cingolani ai sottosegretari Gava e Fontana, a tutt… - yourvodooshit : RT @thetrueshade: Una qualsiasi delle canzoni che ha cantato avrebbe vinto il festival. Questo, quelli passati e quelli futuri. Che gigante… - Stefani97313468 : @gfcfq8t25r @lareginaderoma Tutti quelli che non la conoscono -