Pechino 2022 | 6 positivi nella delegazione della Germania

Il comitato olimpico della Germania ha annunciato che 6 membri della sua delegazione sono risultati positivi al Covid-19 dopo i controlli effettuati all'arrivo all'aeroporto di Pechino. Gli altri 78 membri dello stesso gruppo, hanno precisato i tedeschi, sono risultati negativi. I casi hanno riguardato "tre singoli sport" ma il comitato tedesco non ha voluto precisare se si tratti di atleti o tecnici. Sono tutti asintomatici e sono già stati messi in isolamento. nella giornata di mercoledì 2 febbraio, il comitato olimpico della Germania ha annunciato un altro caso di positività al Covid-19, in quel caso precisando anche il nome, ovvero quello del pattinatore dell'artistico Nolan Seegert.

