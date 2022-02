Palermo-ACR Messina, pareggio amaro per i rosanero: l’analisi di Baldini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un pareggio che sa di sconfitta per il Palermo di mister Silvio Baldini: 2-2 il risultato finale del match del “Barbera“. Leggi su mediagol (Di giovedì 3 febbraio 2022) Unche sa di sconfitta per ildi mister Silvio: 2-2 il risultato finale del match del “Barbera“.

Advertising

Mediagol : Palermo-ACR Messina, pareggio amaro per i rosanero: l’analisi di Baldini - siciliafeed : Il Palermo butta via due punti con l’Acr Messina, Baldini “Gestire meglio le emozioni” - zazoomblog : VIDEO Palermo-ACR Messina: Baldini Valente e Raciti in conferenza stampa - #VIDEO #Palermo-ACR #Messina: #Baldini - zazoomblog : ACR Messina lo sfottò sui social al Palermo: “si dice arancinO” in tutte le lingue - #Messina #sfottò #social… - Mediagol : VIDEO Palermo – ACR Messina 2-2 | HIGHLIGHTS 21a giornata Serie C – Gir C 2021/22 -