Morti in Rsa | inserivano pazienti Covid senza rispettare i protocolli | 7 denunce

(Di giovedì 3 febbraio 2022)inseriti in Rsalinee guida esanitari allo scopo di ottenere illeciti risparmi durante la prima ondata dell'epidemia. Parla di questo l'inchiesta della ...

Advertising

LaStampa : Covid: oltre 100 morti nelle Rsa a Torino, 7 indagati per frode - Ilblogdiandy : RT @RaiNews: Sette persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino - MutiLeonilde : RT @RaiNews: Sette persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino - CapaGira : RT @RaiNews: Sette persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino - RaiNews : Sette persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Morti Rsa

L'assenza del tracciamento dei pazienti affetti da Covid ha, di fatto, reso impossibile la dimostrazione del nesso causale tra la diffusione dei contagi e ledegli ospiti delleche, in ...... affidate dalla procura ai finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano di Torino e durate un anno, sono scaturite da esposti presentati dai parenti degli anziani ospitati nelle...03/02/2022 09:00: Covid, frode Rsa Nord Italia: 7 denunce: 9.00 Covid, frode Rsa Nord Italia: 7 denunce Sette denunce per frode nelle pubbliche forniture nelle gestione dell'emerg ...L'assenza del tracciamento dei pazienti affetti da Covid ha, di fatto, reso impossibile la dimostrazione del nesso causale tra la diffusione dei contagi e le morti degli ospiti delle Rsa che, in ...