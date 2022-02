Mattarella, «Per il discorso del Presidente, 52 applausi» Live Twitter (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giuramento di Mattarella in diretta. Gli aggiornamenti in Live tweeting. Seguili e commenta con l'hashtag #MessaggeroQuirinale.A Twitter List by ilmessaggeroit Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giuramento diin diretta. Gli aggiornamenti intweeting. Seguili e commenta con l'hashtag #MessaggeroQuirinale.AList by ilmessaggeroit

Advertising

Quirinale : #Mattarella: L’Italia è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mo… - Quirinale : #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - Annuccell : RT @TV2000it: #BentornatoPresidente Il giuramento di #Mattarella Tutti in piedi per #DavidSassoli Applausi interminabili commossi senti… - denigratore : RT @Fjord_ita: Facciamo i nostri migliori auguri al #PresidenteDellaRepubblica Sergio #Mattarella per la sua rielezione. Uomini di una cos… -