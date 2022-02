Luca Argentero, haters ironizzano sul suo lutto: l’attore sbotta e replica sui social (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luca Argentero non è salito ieri sul palco del Festival di Sanremo 2022 a causa della morte del suocero, papà della moglie Cristina Marino. L’annuncio è arrivato ieri mattina. Sui social c’è chi ha ironizzato sulla questione, in maniera veramente poco elegante, e l’attore non ci sta e replica pubblicamente. Stamattina l’account Twitter @LiveSpinoza, seguito Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 3 febbraio 2022)non è salito ieri sul palco del Festival di Sanremo 2022 a causa della morte del suocero, papà della moglie Cristina Marino. L’annuncio è arrivato ieri mattina. Suic’è chi ha ironizzato sulla questione, in maniera veramente poco elegante, enon ci sta epubblicamente. Stamattina l’account Twitter @LiveSpinoza, seguito

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - ParliamoDiNews : Luca Argentero, gli haters ironizzano sul lutto: lui non le manda a dire #luca #argentero #haters #ironizzano… - Maria33759436 : RT @LiveSpinoza: Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe… - Naty36148972 : RT @LiveSpinoza: Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe… - PasqualeMarro : #LucaArgentero è una furia: “Ma va*****o” -