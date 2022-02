Juventus, Vlahovic entra nel migliore: chi cresce e chi cala con il serbo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dusan Vlahovic è pronto a esordire con la maglia della Juventus: andiamo ad analizzare tatticamente l’ingresso del centravanti serbo nel motore della squadra di Allegri E’ stato forse il colpo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dusanè pronto a esordire con la maglia della: andiamo ad analizzare tatticamente l’ingresso del cvantinel motore della squadra di Allegri E’ stato forse il colpo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : Perché #Chiesa (infortunato) in lista #UCL e non #KaioJorge? Facciamo chiarezza: la #Juventus (come tutti i club) p… - juventusfc : Dušan Vlahovic si è presentato così ?? Il recap completo della presentazione di #DV7 ?? - romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - misorecordsuk : Juve, Vlahovic e Zakaria verso il debutto col Verona #Juve #Juventus - Gianfranco_juve : @AndGad2010 Ezio Greggio lo aveva detto:' Vuoi lo scoop? Vlahovic è già della Juventus'.. Era il 20 Dicembre 2021..… -