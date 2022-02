Il Paradiso delle signore spoiler 4 febbraio: colpo di scena per Sandro e Vittorio, Dante teso (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli spoiler della puntata del 4 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che per Sandro e Vittorio ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Nello specifico, i due si troveranno ad avere un chiarimento molto importante. Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante comincerà ad essere un po’ preoccupato per il L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 3 febbraio 2022) Glidella puntata del 4delrivelano che perci sarà un vero e propriodi. Nello specifico, i due si troveranno ad avere un chiarimento molto importante. Su di un altro versante, poi, vedremo checomincerà ad essere un po’ preoccupato per il L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

TeresaComite12 : RT @AuroraTvBanijay: ??Oggi Il paradiso delle signore non andrà in onda. La puntata 99 andrà in onda domani alle 15:55 e la puntata 100 and… - AuroraTvBanijay : ??Oggi Il paradiso delle signore non andrà in onda. La puntata 99 andrà in onda domani alle 15:55 e la puntata 100… - uccellogoloso : @occhiroberta2 Difficile da spiegare! È una sensazione sublime! Assaporare il suo sapore, sentendone il profumo in… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 6 oggi non va in onda: quando si recupera la puntata - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, addio ad un amatissimo personaggio: fan sconvolti -