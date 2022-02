HoloLens 3, Microsoft non ha piani certi. Spunta una collaborazione con Samsung (Di giovedì 3 febbraio 2022) La terza generazione del caschetto per la realtà aumentata naviga in brutte acque. Indiscrezioni raccontano incertezze sul progetto ma potrebbe arrivare in aiuto Samsung per la realizzazione dell’hardware... Leggi su dday (Di giovedì 3 febbraio 2022) La terza generazione del caschetto per la realtà aumentata naviga in brutte acque. Indiscrezioni raccontano incertezze sul progetto ma potrebbe arrivare in aiutoper la realizzazione dell’hardware...

Digital_Day : La terza generazione del caschetto per la realtà aumentata naviga in brutte acque. Indiscrezioni raccontano incerte… - macitynet : Microsoft sembra aver abbandonato HoloLens 3 - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Microsoft ha cancellato HoloLens 3 in favore del visore Samsung? - WindowsBlogIta : Microsoft ha cancellato HoloLens 3 in favore del visore Samsung? - telodogratis : Microsoft HoloLens 3 cancellato | Rumor -

