Dopo la censura parla Gerardo Torre: "Non sono no vax" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno Dopo la notifica del provvedimento assunto dal consiglio di disciplina dell'ordine dei medici di Salerno che ha valutato di colpire il dottore Gerardo Torre, per aver violato e criticato i protocolli medici, semplicemente con la censura, una sorta di bacchettata sulle mani, il principale protagonista della vicenda ha affidato ai social il suo commento, mentre l'ordine dei medici ha evitato qualsiasi tipo di parola sulla vicenda. "Mi fa piacere pensare che l' Ordine nella sua decisione abbia valutato, come contrappeso, l'opera finora svolta a favore degli ammalati in tempo di pandemia. In merito a tale decisione non rilascerò ulteriori commenti" ha scritto Torre ringraziando l'amica e referente legale Mariagrazia Cafisi, che coadiuvata nella collaborazione dal ...

