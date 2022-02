Cozze al cadmio ritirate dal mercato | ecco i lotti interessati

(Di giovedì 3 febbraio 2022) 'Presenza dioltre i limiti di legge'. Questa la motivazione che ha fatto scattare il richiamo dal commercio del lotto 200497 di 'cilene sgusciate cotte e congelate' importate in Italia ...

Leggi anche > L'inquinamento delle acque di pesca è una delle possibili spiegazioni della presenza dinelle. Livelli più elevati dipossono essere trovati nel suolo o nelle acque ...Sempre per la presenza dinelleutilizzate come ingrediente, che è stata segnalata dal fornitore di materia prima, Metro ha pubblicato il richiamo di un lotto di ravioli al pesce ...«Presenza di cadmio oltre i limiti di legge». Questa la motivazione che ha fatto scattare il richiamo dal commercio del lotto 200497 di «cozze cilene sgusciate cotte e congelate» importate in Italia ...Il cadmio, utilizzato soprattutto nell’industria delle vernici ... Chiaramente il consiglio è quello di evitare il consumare delle cozze col numero di lotto sopra indicato se già acquistato e presente ...