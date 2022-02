Zerbin ancora al Frosinone o torna in azzurro? La decisione del Napoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso di Si gonfia la rete è intervenuto Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, parlando di Alessio Zerbin, forte attaccante di proprietà del Napoli in prestito ai ciociari. Ecco quanto evidenziato: Zerbin Frosinone “Zerbin da trattenere o il Napoli lo riprenderà? Lo riprende il Napoli, ma se ce lo lasciano, noi siamo non a braccia aperte, di più! Persona splendida e buonissimo giocatore che avrà un grande futuro. Contropartita nell’operazione Gatti? All’inizio forse ma Giuntoli è sveglio e attento, voleva fare l’operazione senza mettere dentro il ragazzo”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Radio Marte nel corso di Si gonfia la rete è intervenuto Guido Angelozzi, direttore sportivo del, parlando di Alessio, forte attaccante di proprietà delin prestito ai ciociari. Ecco quanto evidenziato:da trattenere o illo riprenderà? Lo riprende il, ma se ce lo lasciano, noi siamo non a braccia aperte, di più! Persona splendida e buonissimo giocatore che avrà un grande futuro. Contropartita nell’operazione Gatti? All’inizio forse ma Giuntoli è sveglio e attento, voleva fare l’operazione senza mettere dentro il ragazzo”.

