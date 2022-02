Ultime Notizie Roma del 02-02-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi alle 16 per la seconda volta in pochi giorni dopo la rielezione del presidente Mattarella con un duplice obiettivo rimettere mano al sistema di regole che non solo affrontato prima del ritorno delle vacanze di Natale sfilare una nuova tabella di marcia per il PNR si dovrebbe quindi continuare sulla scia del graduale ritorno alla normalità inaugurato ieri nel primo confronto in cui governo ha chiesto agli italiani di pazientare altri 10 giorni per togliersi le maschere nella aperto in zona bianche per tornare a ballare nelle discoteche la prima serata del Festival di Sanremo con il voto della sulla strada stampa sui primi 12 artisti in gara si può stilare la classifica della prima serata del 72 esimo Festival a ...