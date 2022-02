Star Trek | in programma la nuova serie sulla Starfleet Academy

Advertising

disinformatico : Star Trek c'entra SEMPRE. - ItaliaStartUp_ : Star Trek, in progetto la nuova serie Starfleet Academy - nerditudine : @OperaSpaziale Ma non saranno un pò troppe serie di Star Trek? Da 0 di qualche anno fa a 4-5? ?? - mouse_cl : Star Trek: Strange New Worlds se presenta con un póster - wordsandmore1 : #2febbraio oltre #Sanremo2022 #Mahmood #Maneskin #Fiorello #Noemi #Gianni tempo per Volevo guidare l'Enterprise ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek

Paramount+ sembra non aver alcuna intenzione di rallentare i progetti che riguardano l'universo di, e dopo varie voci ora giungono alcune novità su Sezione 31, il tanto chiacchierato spin - off che nei mesi scorsi ha tenuto banco all'interno delle discussioni sul futuro del franchise ...Lo showrunner di: Strange New Worlds , nuova serie dellofranchise di Paramount+, ha confermato un possibile legame tra lo show e il cattivo più popolare della saga: Khan . In precedenza, l'attrice ...The ex-Bohemians star is one of several LOI players who made the trek across the Irish Sea during the January transfer window. The forward made a big splash at Dalymount Park and scored seven goals in ...RUSSIA's deputy UN Ambassador Dmitry Polyanskiy took a brutal swipe at the UK's attempts to defuse tensions between his country and Ukraine.