Pastore ucciso in sud Sardegna, venerdì l'autopsia sul corpo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sarà eseguita venerdì al Policlinico di Monserrato (Cagliari) l'autopsia sul corpo di Matteo Murgia, il Pastore 40enne ucciso a colpi di fucile nell'ovile con annessa scuderia a Gesturi, nel sud ...

