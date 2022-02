Pam & Tommy, la recensione: cronaca di una storia d’amore… in vendita (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La nostra recensione di Pam & Tommy, la miniserie HULU disponibile dal 2 febbraio su Star di Disney+ in contemporanea con gli USA, con Lily James e Sebastian Stan a interpretare Pamela Anderson e Tommy Lee. È con grande entusiasmo che scriviamo questa recensione di Pam & Tommy, la miniserie HULU disponibile dal 2 febbraio su Star di Disney+ in contemporanea con gli Usa. E mai contenitore fu più adatto, dato che il contenuto è decisamente per adulti. Non solo per il monologo di Tommy Lee col proprio pene (per il quale Sebastian Stan ha utilizzato una protesi, o uno stunt se preferite). L'attesissima miniserie debutterà in contemporanea con gli Usa con i primi tre episodi disponibili, mentre i successivi arriveranno a cadenza settimanale. Revenge ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La nostradi Pam, la miniserie HULU disponibile dal 2 febbraio su Star di Disney+ in contemporanea con gli USA, con Lily James e Sebastian Stan a interpretare Pamela Anderson eLee. È con grande entusiasmo che scriviamo questadi Pam, la miniserie HULU disponibile dal 2 febbraio su Star di Disney+ in contemporanea con gli Usa. E mai contenitore fu più adatto, dato che il contenuto è decisamente per adulti. Non solo per il monologo diLee col proprio pene (per il quale Sebastian Stan ha utilizzato una protesi, o uno stunt se preferite). L'attesissima miniserie debutterà in contemporanea con gli Usa con i primi tre episodi disponibili, mentre i successivi arriveranno a cadenza settimanale. Revenge ...

