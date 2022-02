Ok dell' Ue a sostegno all' Italia da 22 | 4 mln per le autorità portuali

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) BRUXELLES - Via libera'Antitrust Ue allo schema di aiutida 22,4 milioni di euro per sostenere lecolpite dalla pandemia . Ilpubblico assumerà la forma di ...

Advertising

News_24it : L’Amministrazione comunale promuove l’integrazione e lo scambio culturale attraverso la realizzazione di progetti d… - adoreyoufool : @gvirasole leggere un piccolo testo e individuare problema, tesi, argomentazioni a sostegno della tesi, antitesi ar… - telodogratis : Ippoterapia a sostegno dell’autismo: parte il servizio gratuito alla Caserma Cascino - RT88priv : @OBongallino @LaEle010282 Motivo per cui io ho smesso di seguire tutte le spine ig relative a loro. Tranne due o tr… - siamo_la_Roma : ??? L'ex squadra di #Felix in campo con le divise donate dalla #Roma (FOTO) ???? Arriva anche il sostegno dell'attacca… -

Ultime Notizie dalla rete : dell sostegno

PalermoToday

BRUXELLES - Via libera'Antitrust Ue allo schema di aiuti'Italia da 22,4 milioni di euro per sostenere le autorità portuali colpite dalla pandemia . Ilpubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette ed è aperto alle società titolari di ......insieme di capire quali soGravemente tardiva è stata la convocazione della rappresentanza parlamentare e sindacale calabrese da parte di Sergio Abramo in qualità di presidente dell’Upi Calabria, il quale, peraltro, non ...Mondo - Rimangono dubbi sulla sua condizione personale. TAIWAN - CINA Jet dell'aeronautica taiwanese sono decollati ieri per allontanare 39 velivoli militari di Pechino entrati nella zona ...