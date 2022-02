Lobotka, l’ex compagna: “A Napoli in casa con muffa e senza corrente” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Daniela Nizlova, ex compagna di Stanislav Lobotka, parla di Napoli e della sua permanenza nel capoluogo campano. Proprio in questi giorni sono passate alla cronaca le dichiarazioni della Nizlova di cattivo gusto su Napoli. l’ex compagna di Lobotka ritorna sull’argomento e dice: “Pochi giorni fa ho fatto ‘Domande e Risposte’ su Instagram. La gente mi chiedeva di tutto. Sui media slovacchi era uscito un articolo che diceva che da una villa italiana di lusso sono tornata in Slovacchia, ma non l’hanno scritto in un modo carino, quindi la gente me lo ha chiesto. Mi piace molto Napoli, in particolare il centro storico. Amo la città di Napoli, la cultura, il cibo e le persone cordiali. Mi hanno chiesto della casa e abbiamo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Daniela Nizlova, exdi Stanislav, parla die della sua permanenza nel capoluogo campano. Proprio in questi giorni sono passate alla cronaca le dichiarazioni della Nizlova di cattivo gusto sudiritorna sull’argomento e dice: “Pochi giorni fa ho fatto ‘Domande e Risposte’ su Instagram. La gente mi chiedeva di tutto. Sui media slovacchi era uscito un articolo che diceva che da una villa italiana di lusso sono tornata in Slovacchia, ma non l’hanno scritto in un modo carino, quindi la gente me lo ha chiesto. Mi piace molto, in particolare il centro storico. Amo la città di, la cultura, il cibo e le persone cordiali. Mi hanno chiesto dellae abbiamo ...

