GF Vip 6, in arrivo un progetto very h0t per Alex Belli? L'indiscrezione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per uno dei personaggi più discussi di questa stagione televisiva del GF Vip 6, protagonista del triangolo amoroso che lo vede coinvolto con Delia Duran e Soleil Sorge nella Casa più spiata d'Italia, potrebbe arrivare una particolare novità lavorativa. Parliamo ovviamente di Alex Belli per il quale come riportano le chicche di gossip del settimanale CHI, sarebbero in arrivo novità lavorative: Una casa editrice ha chiesto all'attore Alex Belli di preparare una rielaborazione del Kamasutra. La rivisitazione del celebre manuale erotico sarà un libro fotografico very hot: Belli accetterà? In attesa di scoprire se il progetto andrà in porto o meno l'attore continua a tenere banco sui social dove nelle scorse ore ha pubblicato un video nostalgico delle sue ...

