Ciclismo | Mattia Cattaneo | “Devo tutto a Gianni Savio Punto sulle cronometro e le brevi corse a tappe”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo scorso annoè stato il miglior italiano al Tour de France dove ha chiuso in dodicesima posizione e quest’anno il bergamasco classe 1990 portacolori della Quick-Step – Alpha Vinyl (formazione con cui correrà anche nel 2023, ndr) ha grandi ambizioni. Il sogno nel cassetto? Vincere una tappa alla Grande Boucle. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente in Spagna dove si trova insieme alla sua squadra in vista della prima corsa di stagione, la Volta a la Comunitat Valenciana, in programma dal 2 al 6 febbraio. Sei stato negli Stati Uniti, insieme a Remco, per lavorare in galleria del vento. Che esperienza è stata? “E’ stata una grandissima esperienza, molto entusiasmante. Abbiamo lavorato molto sulla posizione a. Lo scorso inverno per me è stato molto impegnativo perché ho dedicato molto tempo alla cura dei dettagli ...